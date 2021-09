Hamilton: Russelli liitumine annab energiat tervele tiimile

Sel nädalal sai ametlikuks, et järgmisest hooajast hakkab Mercedese meeskonnas Valeri Bottase asemel sõitma noor britt George Russell. Lewis Hamiltoni hinnangul on hea, et meeskond valmistub tulevikuks, vahendab Eurosport.

"Noorte talentide pealetulek on alati teretulnud. Ma olen pigem vana juba, seega Russelli toomine meie meeskonda annab energiat tervele tiimile," kommenteeris Hamilton.

"Ma tean, et ta areneb ja saab aja jooksul ainult paremaks. Ta on noortele sõitjatele hea näide sellest, et unistusi on võimalik realiseerida, kui sa selle nimel piisavalt palju pingutad," lisas Hamilton.

Vormel-1 järgmine etapp toimub sel nädalavahetusel Itaalias, Monza ringrajal.