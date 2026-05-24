Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

Võistluse kuuendal ringil põrkasid tiimikaaslased kokku ja Antonelli lõpetas muru peal. "See oli väga ulakas temp," sõnas itaallane raadiosidesse. "Pole aus, ta lükkas mind välja."

"That was very naughty!"



Paar ringi hiljem puutusid masinad taas kokku. "Keskendu palun võidusõidule, mitte raadios kurtmisele," ütles Mercedese meeskonna juht Toto Wolff itaallasele.

Lõpuks teenis Russell esikoha ja Antonelli oli kolmas (+1,843). Nende kahe vahele mahtus ka McLareni piloot Lando Norris (+1,272).

Briti sõnul ta sõidu jooksul millegi üle väga ei muretsenud. "Paljudel inimestel on palju ütlemist, aga lõpuks tahan ma võidu sõita ning tundub, et hooaeg algab uuesti: kaheksa nädalaga kuus sõitu. Ootan lihtsalt rütmi naasmist."

Järgnenud põhisõidu kvalifikatsioonis oli taas parim Russell. Antonelli hoidis küll otsustaval sessioonil liidrikohta, aga Russell sõitis siiski tema tulemuse 0,068 sekundiga üle.

Teise rea hõivasid McLareni piloodid Norris (+0,151) ja Oscar Piastri (+0,203) ning kolmanda Lewis Hamilton (Ferrari; +0,290) ja Max Verstappen (Red Bull; +0,329).

Pühapäeval on oodata aga põnevat võistlust, kuna Montreali ilm lubab vihmasadu.