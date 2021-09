Akropolise ralli võib osutuda kardetust kiiremaks, aga oodata on ka raskusi

Akropolise ralli on üks MM-sarja klassikalisi mõõduvõtte, aga viimati kihutasid maailma parimad seal 2013. aastal, kui Volkswageniga triumfeeris tänane Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala.

Kui endistel aegadel peeti seda Euroopa rallidest kõige raskemaks ja kohati isegi aeglasemaks, kuumemaks ja vaevalisemalt läbitavaks kui Safari rallit, siis viimase aja teetööd on asju parandanud.

"Ärge unustage, et mõnel teel pole rallit sõidetud umbes kaheksa või kümme aastat, nii et pidime palju tööd tegema - ja me oleme väga tänulikud Kreeka keskvalitsuse abile," kommenteeris ralli direktor Pavlas Athanasoulas väljaandele DirtFish.

"Nad on mõningaid kohti tasandanud ja tee kohal rippuvatest okstest puhastanud. Me ei ole ühtki katset rekonstrueerinud täies ulatuses, aga mõned lõigud olid halvas olukorras."

"Aga ärge muretsege - see on ikkagi Akropolise Jumalate ralli," jätkas kreeklane. "Meil on endiselt mõned väga keerulised lõigud, mis aeglustavad autosid kõvasti. Teed võivad näida sujuvad, aga meil on olnud kõige kuumem august, mida ma mäletan ja see võistlus esitab kõva väljakutse."

Kuna ralli on MM-kalendris üle pika aja ja nüüdisaegsete WRC masinatega pole seda sõidetud, siis teevad tiimid ja piloodid esmaspäevast kolmapäevani oludega tutvudes tavalisest pisut põhjalikumat eeltööd.

Athanasoulase sõnul tuleks eriti hästi valmistuda reedel kavas olevaks Aghii Theodori kiiruskatseks. "See tuleb raske. Okei, Tarzan ehk punktikatse on ka keeruline, aga Aghii Theodori on teisel läbimisel väga karm," hoiatab ta.

Kreeka MM-rallil sõidetakse neljapäevast pühapäevani 15 kiiruskatset kogupikkusega üle 292 km. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis ralliblogi vahendusel.