Eelturniiriks viisata jäänud venelanna sai U.S. Openiks mured lahendatud

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud venelanna Anastassija Pavljutšenkova (WTA 15.), kes pidi Cincinnati turniirist saamata jäänud viisa tõttu loobuma, teatas, et saab nüüd USA-sse reisida ja New Yorgis peetaval suure slämmi turniiril osaleda.

30-aastasel Pavljutšenkoval oli plaan augusti alguses peale Montreali tenniseturniiri sarnaselt paljudele teistele tennisistidele Kanadast otse Ameerika Ühendriikidesse reisida, kuid ootamatult selgus, et USA ei andnud venelannale viisat.

Venelanna kirjutas ööl vastu reedet sotsiaalmeedias, et viisaprobleemid lahenesid ning ta saab oodatud suurturniirist osa võtta. "Juhtus ime – sain USA viisa. Tänan kõiki toetavate sõnumite eest, vahepealne periood oli väga stressirohke. Kahju, et sportlased peavad sellise jamaga tegelema. See väljakuväline lahing on lõppenud ja olen lõpuks teel New Yorki," avaldas naine oma mõtteid.

Pavljutšenkovale määrati U.S. Openiks turniiri 14. asetus. New Yorgis peetava võistluse põhiturniiri mängud saavad hoo sisse esmaspäeval, 30. augustil. Venelanna kohtub avaringis ameeriklanna Alison Riske'iga (WTA 35.).