Valgevenesse naasmisest keeldunud sprinter tahab Poolat esindama hakata

24-aastane sportlane pöördus augusti alguses Tokyos Haneda lennujaamas Jaapani politsei poole ja palus nende kaitset. Enda sõnul vägisi lennujaama viidud valgevenelanna kritiseeris avalikult Valgevene koondise juhtkonda selle eest, et ta pandi jooksma 4 x 400 meetri teatejooksu, kuigi algul ei pidanud ta sel alal startima. Päev hiljem pidanuks ta osalema 200 meetri eeljooksudes, mida aga ei juhtunud.

Tsimanovskaja lausus uudisteagentuurile Reuters, et tema tuppa ilmus koondise peatreener ja ütles, et sportlane peab mängudelt lahkuma. "Peatreener tuli ja ütles, et on antud käsk mind eemaldada," teatas sprinter. "Nad tulid kell viis minu tuppa, käskisid mul asjad pakkida ja viisid lennujaama. Lennukile minemast ta siiski keeldus, öeldes: "Ma ei naase Valgevenesse."

Lõpuks sai Tsimanovskaja Poolalt humanitaarviisa, kuid turvalisuse kaalutlustel lendas ta alguselt Tokyost hoopis Austriasse. Sealt liikus ta edasi Varssavisse.

Kolmapäeva hilisõhtul Valgevene TV eetris olnud intervjuus ütles Tsimanovskaja, et plaanib nüüd kodakondsust vahetada. Tema sõnul võtab tavaprotsess aega umbes kolm aastat, aga ta loodab, et talle antakse Poola kodakondsus kiirendatud korras. "Püüame nüüd mu kodakondsuse ära vahetada, et saaksin hakata Poola koondise ridades võistlema," ütles ta. "Olen otsustanud, et jään Poolasse ja esindan edaspidi Poolat."

Skandaali puhkedes ütles Tsimanovskaja, et tema sõnavõtt ei olnud poliitikaga seotud. "Ma armastan oma riiki ja pole seda reetnud. Tahaksin ühel päeval koju tagasi minna, aga ilmselt ei juhtu see enne viit või kümmet aastat. Pean ennast turvaliselt tundma," ütles ta.

Samuti lükkas sprinter ümber vaimse ebastabiilsuse, mis Valgevene Olümpiakomitee ametliku ärasaatmise põhjusena välja tõi.