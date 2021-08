Põgenenud sprinter veetis öö lennujaama hotellis, ROK nõuab Valgevenelt selgitust

24-aastane sportlane pöördus pühapäeval Haneda lennujaamas Jaapani politsei poole ja palus nende kaitset. Rahvusvahelise olümpiakomitee kõneisiku Mark Adamsi sõnul veetis valgevenelanna öö lennujaama hotellis. Sportlasega on ühendust võitnud ka ÜRO pagulaste valdkonna ülemvolinik.

Tsimanovskaja kritiseeris pühapäeval avalikult Valgevene koondise juhtkonda selle eest, et ta pandi jooksma 4 x 400 meetri teatejooksu, kuigi algselt ei pidanuks ta sel alal startima. Esmaspäeval pidanuks ta osalema 200 meetri eeljooksudes, mida aga ei juhtunud.

Tsimanovskaja lausus uudisteagentuurile Reuters, et pühapäeval ilmus tema tuppa koondise peatreener ja ütles, et sportlane peab mängudelt lahkuma. "Peatreener tuli ja ütles, et on antud käsk mind eemaldada," teatas sprinter. "Nad tulid kell viis minu tuppa, käskisid mul asjad pakkida ja viisid lennujaama. Lennukile minemast ta siiski keeldus, öeldes: "Ma ei naase Valgevenesse."

Valgevene olümpiakomitee teatas, et treenerid on otsustanud Tsimanovskajal võistlustelt ära kutsuda seoses arstide nõuandega, mis käis tema emotsionaalse ja psühholoogilise seisundi kohta. Kergejõustikukoondise peatreener Juri Moissevitš lausus kodumaa televisioonile, et võis näha, kuidas Tsimanovskajaga on midagi valesti: "Ta kas eraldust teistest või ei soovinud rääkida."

Adamsi sõnul on sportlane praeguseks neile öelnud, et tunneb end turvaliselt. "Me räägime täna hommikul temaga uuesti, et panna paika järgmised sammud. Me peame ta ära kuulama, saama aru tema soovidest ja toetama teda otsust."

Reutersi infoallika sõnul, kes on sportlasega olnud pidevas kontaktis, soovib Tsimanovskaja taotleda Jaapanist asüüli. Lisaks on pakkunud varjupaigavõimalust ka näiteks Poola ja Tšehhi.

Rahvusvaheline olümpiakomitee on palunud Valgevene olümpiakomiteelt olukorra kohta põhjalikku selgitust. ROK-i ja Valgevene suhted ei ole kõige paremad, sest märtsis keeldus rahvusvaheline organisatsioon tunnistamast Valgevene juhi Aleksandr Lukašenko poja Viktori valimist sealse olümpiakomitee etteotsa. Alates detsembrist on mõlemal Lukašenkol keelatud mängudel viibimine.