OM-il Valgevenesse naasmisest keeldunud sprinter hakkab esindama Poolat

Tokyo olümpiamängudel kritiseeris Tsimanovskaja avalikult Valgevene koondise juhtkonda selle eest, et ta pandi jooksma 4 x 400 meetri teatejooksu, kuigi algul ei pidanud ta sel alal startima. Sportlase sõnul käskis Valgevene olümpiakoondis ta mängudelt eemaldada ning ta viidi lennujaama, kuid lennukile minemast Tsimanovskaja keeldus.

Poola andis seejärel Tsimanovskajale humanitaarviisa ja eelmisel aastal sai sportlane ka Poola kodakondsuse.

Esmaspäeval teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics, et Tsimanovskaja võib alates sellest nädalast Poolat ka rahvusvahelistel võistlustel esindada, lisades, et kuigi tavapäraselt on ooteperiood kolm aastat, pole Tsimanovskaja pärast Tokyo olümpiamänge ehk kaks aastat rahvusvaheliselt võistelnud.

"Olen ülimalt rõõmus, aga tunnen ka segaseid emotsioone, sest kõik juhtus nii kiiresti," kirjutas nüüd 26-aastane Tsimanovskaja sotsiaalmeedias. "Õhus on ka võimalus, et saan osaleda Budapesti maailmameistrivõistlustel."