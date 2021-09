Poola andis veel ühele Valgevene sportlasele humanitaarviisa

Ratsasportlane on varem teinud kriitilisi avaldusi Valgevene režiimi suhtes. Safronova esindaja Tomasz Wilionski sõnul pidi valgevenelanna esialgu osalema ka augustis peetud Tokyo suveolümpiamängudel, aga ta jäeti vahetult enne olümpiat koondisest kõrvale. Väidetavalt ilmnes kahtlus, et ühele tema hobusele on antud dopinguaineid, vahendab Reuters.

Wilionski lisas, et Poola antidopingu agentuur tegi ka enda analüüsid, mis ei leidnud tõestust, et Safronova hobusele oleks antud dopingut. Samuti mainis Wilionski, et Sarfronova loodab sportlaskarjääri jätkata Poolas ning soovib taotleda ka Poola kodakondsust.

Tokyos toimunud olümpiamängudel tekkis skandaal, kui Valgevene sprinter Kristsina Tsimanovskaja keeldus kodumaale naasmast pärast seda, kui teda pandi jooksma 4 x 400 meetri teatejooksu, kus ta esialgu võistlema ei pidanud. Hiljem kritiseeris Tsimanovskaja avalikult Valgevene koondise juhtkonda. Tsimanovskaja sai Poola riigilt humanitaarviisa ja on väljendanud soovi taotleda ka Poola kodakondusust.