Poola andis kodumaale naasmisest keeldunud valgevenelannale humanitaarviisa

Öö veetis Jaapani politsei sekkumist palunud valgevenelanna Haneda lennujaama hotellis. Esmaspäeva hommikul seadis ta sammud Poola saatkonda ja taotles seal ametlikult viisa.

Teisipäeval kinnitati sportlase viisataotlus ja ta saab Tokyost lahkuda. Poola välisminister Marcin Przydacz teatas, et sprinter on Poola oodatud ja kui naine tahab, saab ta seal sportlaskarjääri jätkata.

Esmaspäeval lahkus Valgevenest ka Tsimanovskaja abikaasa, kes reisis Ukrainasse. Mehe sõnul ei aimanud ta, et olukord võib nii tõsise pöörde võtta. "Ma ei jäänud pikalt mõtlema," rääkis sportlase abikaasa Arseni Zdanevitš ootamatult Valgevenest lahkumisest.

Zdanevitš ei mõistnud, miks sprinter enneaegselt kodumaale saata taheti. Oli selge, et nõue tuli kõrgemalt kui peatreeneri ja arsti kokkuleppest. Ametlikult olid treenerid otsustanud Tsimanovskaja koju saata lähtudes arstide nõust, mis puudutas sportlase emotsionaalset ja psühholoogilist seisundit.

"Me ei ole kunagi toetanud või olnud seotud opositsiooniga. Oleme tavalised spordiinimesed, kes on on spordile pühendunud. Meid ei huvita opositsiooniliikumine," teatas Zdanevitš, kes on samuti sportlane.

Tsimanovskaja kritiseeris avalikult Valgevene koondise treenereid, kes panid 100 ja 200 m jooksule spetsialiseerunud sprinteri sportlasega konsulteerimata 4 x 400 m teatejooksu nimekirja. Valgevenelanna pole 400 m distantsil kunagi võistelnud.