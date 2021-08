Vägisi lennujaama viidud Valgevene olümpiasportlane keeldub koju naasmast

Tokyo olümpiamängudel osalenud Valgevene sprinteri Kristina Tsimanovskaja sõnul viisid koondise juhid ta pärast nende kritiseerimist vägisi lennujaama, et naasta Valgevenesse.

Esmaspäeval naiste 200 m jooksus osalema pidanud 24-aastane Tsimanovskaja oli eelnevalt postitanud ühismeediasse video, kus kritiseeris Valgevene olümpiakoondise juhte, kes olid ta pannud osalema 4x400 m teatejooksus. Sportlane poleks esialgse plaani kohaselt pidanud teatejooksust osa võtma ning Tsimanovskaja süüdistas otsustajaid käpardlikkuses.

Pühapäeval teatas Tsimanovskaja, et ta on viidud koondise juhtide poolt vastu enda tahtmist Tokyo Haneda lennujaama, et naasta Minskisse. Seal pöördus sportlane aga Jaapani politsei poole, paludes abi vältimaks pardaleminekut. "Ma ei naase Valgevenesse," kommenteeris Tsimanovskaja Reutersile.

Valgevene olümpiakomitee kommenteeris pressitateates, et treenerid olid otsustanud Tsimanovskaja koju saata lähtudes arstide nõust, mis puudutas sportlase emotsionaalset ja psühholoogilist seisundit.

Reutersi andmetel plaanib Tsimanovskaja esmaspäeval paluda asüüli Saksamaal või Austrias.

Pärast eelmise aasta Valgevene presidendivalimisi, mis vaatlejate hinnangul polnud demokraatlikud ega ausad, on president Aleksandr Lukašenko valimiste järel alanud opositsiooni protestidele vastanud karmide repressioonidega. Teiste seas on vangistatud ka mitmeid sportlased, nagu olümpiakoondisse kuulunud korvpallur Jelena Leutšanka ja kümnevõistleja Andrei Krautšanka. Mitmeid teised on protesteerimise eest jäetud rahvuskoondisest välja.