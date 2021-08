Tsimanovskaja: situatsioon ei saanud alguse poliitikast

Pühapäeval Valgevene olümpiadelegatsiooni liikmete poolt vastu enda tahtmist Haneda lennujaama viidud Valgevene sprinter Kristsina Tsimanovskaja ütles intervjuus välismaa meediale, et ta ei ole kunagi poliitikaga seotud olnud ning olukord sai alguse muudest probleemidest.

"Tegin lihtsalt avalduse meie peatreeneri hooletuse kohta, sest ta langetas teatevõistkonna osas otsuse, arvestamata seotud sportlaste arvamust," ütles Tsimanovskaja, pidades just avaldust olukorra tuumaks. "Ma lihtsalt ei saanud aru, kuidas saab üks treeneritetiim nii otsustada ja seda ma ütlesingi. Ma poleks elu sees arvanud, et asi nii suure kella külge pannakse ja et sellest puhkeb poliitiline skandaal."

Intervjuus sõnas valgevenelanna ka seda, et sooviks kindlasti sportlaskarjääri jätkata. "Olen alles 24-aastane ja mul oli plaan veel vähemalt kahel olümpial võistelda, niisiis loodan, et mu plaanid saavad reaalsuseks ja saan ka järgmistel olümpiamängudel osaleda," rääkis ta.

Tsimanovskaja väljendas ka pettumust, et Valgevene ei võimaldanud tal enda olümpiat lõpuni viia. Sprinteril jäi skandaali tõttu osalemata 200 meetri jooksus, kuhu ta tegelikult kvalifitseerus. "Ma olin jooksuks pikalt valmistunud ja täielikult valmis. Ma olen muserdatud, aga loodan, et asjad laabuvad ja saan tulevikus edasi võistelda," ütles ta valgevenelanna.

"Hetkel on parim, mis minu heaks teha saab, tagada turvaline lend tagasi Euroopasse. Seal kohtun inimestega Valgevene spordi solidaarsusfondist ja otsustan, mida edasi teha," lisas ta lõpetuseks.