Itaallasest sai noorim ATP 500 taseme tenniseturniiri võitja

19-aastane itaallane alistas finaalis USA tennisisti Mackenzie McDonaldi 7:5, 4:6, 7:5 ja võitis tänu sellele oma karjääri kolmanda ATP turniiri.

Ühtlasi sai Sinnerist ATP 500 taseme tenniseturniiride noorim võitja alates sellest kui see tase sai 2009. aastal loodud.

"Ma ei pööra sellele väga tähelepanu, et ma olen noorim võitja, sest pikk teekond on veel ees. Palju tööd on veel teha ja ma keskendun juba järgmisele nädalale," rääkis andekas itaallane.

Sinner on maailma edetabelis ka kõrgeimal kohal alla 20-aastastest mängijatest. Turniiri alustas ta maailma 24. reketina, aga nüüd teeb ta suure tõusu ja tõuseb karjääri parimat kohta tähistavale 15 tabelikohale. Suure tõusu teeb ka tema finaalivastane McDonald, kes tõuseb 107. kohalt 64. tabelireale.

Sinneri parim tulemuse Suure Slämmi turniiridel on mullune Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste veerandfinaali jõudmine. Sel aastal jõudis Sinner neljandasse ringi.