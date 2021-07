Maailma 23. reket otsustas tuleviku eesmärkide nimel olümpiast loobuda

Meeste tennise maailma 23. reket Jannik Sinner teatas laupäeval oma sotsiaalmeedia vahendusel, et loobub osalemisest Tokyo olümpiamängudel, sest usub, et oma pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks peab ta hetkel keskenduma enda arendamisele.

Sinner kirjutas oma Instagrami postituses, et otsus ei sündinud lihtsalt ja ta mõistab, et oma riigi esindamine on suur au, aga ta loodab seda teha tulevikus mitmeid aastaid.

"Põhjus, miks ma olümpial osalemisest loobun on see, et ma ei ole suutnud enda tasemele vastavalt esineda viimastel turniiridel ja ma pean keskenduma oma arengule mängijana," rääkis 19-aastane noormees.

"Ma pean võtma selle aja, et töötada oma mängu kõikide külgede arendamisega. Mu eesmärk on olla parem mängija nii platsil, kui väljaspool seda," lisas itaallane.

"Kogu mu fookus on enda arendamisel. Ma tahtsin teiega olla avatud ning aus ja ,et te saaksite mu mõttekäigust aru. Ma tunnen, et see on parim otsus mu tulevikku silmas pidades," lõpetas Sinner.

Wimbledonis langes Sinner välja juba avaringis, kui jäi alla ungarlasele Marton Fucsovicsile.