Tänak: Belgia ralli tuleb keeruline väljakutse

"Olen näinud kaadreid Ypres'ist ja see on loomulikult väga kuulus ralli," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kuigi see tee tundub kohati väga sirge, on seal siiski sügavad kraavid, mis teevad sõitmise väga keeruliseks. Saime seal eelmisel aastal enne ärajäämist ühe päeva harjutada ja tundsime, et tuleb keeruline nädalavahetus."

Eestlane lisas, et see on tema ja kaardilugeja Martin Järveoja jaoks esimene ralli asfaldil alates Horvaatia rallist, mis ei olnud paari jaoks kuigi edukas. "Meil on sellest ajast olnud aega autot kasutada Alba rallil, seega loodame Ypres'il paremat tunnet," lisas Tänak.

Sõitjate edetabelis kolmandal kohal asetsev Thierry Neuville (Hyundai) nõustus Tänakuga ralli keerulisuse osas, kuid lisas, et ootab sõitu väga ärevalt, sest võitis seal 2018. aastal. Belglane ütles, et ootab kohalikelt fännidelt hea õhkkonna loomist.

Hyundai autorallimeeskonna pealik Andrea Adamo ütles, et meeskond üritab jätkata sealt, kus Eestis pooleli jäi, kui nii Craig Breen kui ka Thierry Neuville esikolmikus lõpetasid. "See on Thierry ja [kaardilugeja] Martijn Wydaeghe koduralli, seega neil on natuke lisamotivatsiooni, aga me teame, mis tegema peame ning mida endalt oodata," lisas meeskonna pealik.

Belgia ralli sõidetakse 13.-15. augustil.

MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 148 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 111

3. Thierry Neuville (Hyundai) 96

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 82

5. Ott Tänak (Hyundai) 74

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 66

7. Craig Breen (Hyundai) 42

8. Gus Greensmith (M-Sport) 34

Seis tootjate arvestuses:

1. Toyota 315 punkti

2. Hyundai 256

3. M-Sport 125

4. Hyundai 2C Competition 36