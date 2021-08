Ott Tänak: tahaksin uskuda, et oleme vähemalt Belgias paremas vormis

Autoralli MM-sarjas debüteeriv Ypres' ralli võõrustab sõitjaid juba sel nädalalõpul. Ott Tänak ütles Betsafe'ile antud intervjuus, et etapp on oma loomuselt väga spetsiifiline ning loodab vähemalt sellel asfaltirallil astuda võistlustulle paremas vormis.

Belgia ralliks said Tänak ja Järveoja testida ühe päeva juba eelmisel aastal, enne kui võistlus koroonaviiruse tõttu tühistati ning tänavu minnakse rallile peale samuti ühepäevase testimise pealt. "Etapist tekib selgem pilt siis, kui oleme kaks rajakirjutamise päeva ära teinud – hetkel on idee varasematest rallidest nähtud videote ja testipäevade põhjal," sõnas Tänak. Kõige sarnasem on Ypres' ralli Tänaku arvates Saksamaale, aga pigem on loomuselt kitsaste teede ja suurte lõikamiste tõttu ikkagi spetsiifiline etapp.

Kui lumist Monte Carlot mitte arvesse võtta, siis on sel hooajal seni olnud vaid üks puhas asfaldiralli, mis toimus Horvaatias. "Horvaatias oli väga keeruline ja tahaksin uskuda, et oleme vähemalt Belgias paremas vormis. Aasta lõpus toimuvad Hispaania ja Jaapan saavad olema uuesti puhta stiiliga asfaltirallid ja need on meile pigem keerulised, aga vaatame siis, kui need käes on," kommenteeris Tänak.

Belgia ralli on Tänaku tiimikaaslase Thierry Neuville'i koduetapp. Vaatamata sellele, et individuaalarvestuses võisteldakse teineteise vastu, jagatakse tema sõnul kogu võistlusele kaasa aitavat infot ikkagi meeskonnasiseselt. Siiski peab Tänaku hinnangul rallit eelkõige ise kogema, sest kellegi teise eest ei õnnestu sõita.

Eelmisel aastal viis Monza ralli WRC sarja kuulsale Monza ringrajale, tänavune Belgia ralli toimub osalt kuulsa Spa ringraja juures. Ott Tänaku sõnul on autoralli MM-sarja auto ringraja jaoks pigem liiga aeglane, et seal lahe sõita oleks. "Ralliauto kuulub ikkagi metsa puude vahele," ütles ta.

Täispikka intervjuud Ott Tänakuga Belgia ralli eel saab lugeda siit.