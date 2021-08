Endine maailmameister Nico Rosberg: autovõidusõit on jätkusuutlik

Vormel-1 sarjas korra maailmameistriks tulnud ja seejärel karjääri lõpetanud sakslane Nico Rosberg avaldas, et tema meelest on autovõidusõit igati keskkonnaga arvestav tulevikusport.

"Teil on elektrimootoritel sõitev vormel-E sari, mis on üks võidusõidu tippe. Ka vormel-1 sari on oma sünteetilise kütusega võidusõidu absoluutne tipp. Mõlemad lahendused on väga põnevad ja avaldavad meie maailmale positiivset mõju," arvas Rosberg.

Endine maailmameister tõi ka arvamuse, et igapäevases elus elektriautode kasutamine on tema meelest õige suund. Ta väljendas ka elevust isejuhtivate sõidukite arendamise osas. "Liikumine on hetkel uskumatult tüütu. Tehnoloogia potentsiaal on aga põnev. Me läheme üle elektrile ja isejuhtivusele," rääkis sakslane.

"10 aasta pärast on meil tellimispõhine rakendus, mis pakub kliendile tõhusaimat liikumisviisi punktist A punkti B jõudmiseks. See võib olla tõukeratas, takso, lendav auto, rong või ükskõik milline heitgaasivaba transpordivahend. Selleks ajaks on ka enamus sõidukeid isejuhtivad, nii et ees ootavad väga põnevad ajad," oli Rosberg ootusärev.