Ott Tänak: tiitliheitlus on läbi

Reedel rehvipurunemise tõttu katkestama pidanud Ott Tänak tunnistas, et tiitliheitlus on selleks hooajaks tema jaoks läbi.

WRC All-live'i ülekandes küsiti Tänaku käest, kas tiitliheitlus on tema jaoks nüüd lõppenud, mille peale Hyundai sõitja vastas: "Kindlasti on läbi, aga me üritame võimalikult palju punkte teenida."

Sel hooajal mitmel rallil tehniliste probleemide tõttu katkestama pidanud 33-aastane eestlane on WRC sarjas hetkel 69 punktiga viiendal kohal, kuid liider Sebastien Ogier on kogunud juba 145 punkti. Tõsi, Rally Estonia pole veel läbi, kuid punktivahe on kõigest hoolimata väga suur.

Ogier (Toyota) ja Tänaku (Hyundai) vahele mahuvad veel Elfyn Evans (Toyota, 109 punkti), Thierry Neuville (Hyundai, 92) ja Kalle Rovanperä (Toyota, 81).

Tiimide arvestuses on veel seis pisut tasavägisem ning ka Tänak sõnas, et just sel põhjusel minnakse punktikatselt viit punkti võtma. Liider on hetkel Toyota 310 punktiga, teine Hyundai 247 punktiga ning kolmas Ford 125 punktiga.