Latvala: Toyota on Tänaku kiiruseks valmis ja ei karda

Toyota autorallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala ütles neljapäeval algava Rally Estonia eel, et kuigi Hyundai piloot Ott Tänak on kindlasti kodustel teedel võidu järele näljane, on Toyota sel aastal hästi valmistunud.

Eelmisel aastal toimunud autoralli MM-sarja Eesti etapil saavutas Hyundai rallimeeskond kaksikvõidu, kui Ott Tänak - Martin Järveoja ja Craig Breen - Paul Nagle Eesti teedel head kiirust näitasid. Kahele Hyundai mehele järgnesid kolm Toyota juhti ning Jari-Matti Latvala, Soomes baseeruva Toyota meeskonna pealik, ütles ralliportaalile DirtFish, et sel aastal on auto rohkem valmis.

"Sõitjad ei olnud (eelmisel aastal) autoga täiesti rahul," ütles Latvala. "Kitsamad teed tõid meie kiirust alla, me ei olnud nendeks valmis. Testisime väga palju kiiretel teedel ja see tähendas, et mõned tehnilised kohad olid keerulised ja me ei olnud päris sellel tasemel, kus pidime olema."

Latvala ütles, et kuigi tunamullune maailmameister Ott Tänak on kodustel teedel väga tugev ja tõenäoliselt näljane eelmise aasta triumfi kordama, ei pelga Toyota eestlast. "Ta tempo on see aasta parem kui eelmine aasta, aga tal on võib-olla ka rohkem probleeme olnud. Ta on väga näljane," ütles Toyota pealik. "Me oleme valmis, aga ma ütleks, et me ei karda."

Toyota sõitja Elfyn Evans nõustus pealikuga ja lisas, et Tänak oli eelmisel aastal pea alistamatu. "Me proovime areneda ja võita, aga eks näis, kuidas see läheb. Me ei karda teda ja ei anna enne starti alla, mitte mingil juhul. Lähme sinna kavatsuse ja eesmärgiga teha kõige paremat tööd, mis võimalik," ütles Evans.

Rally Estonia algab sel neljapäeval, hommikul on kavas testikatse ja õhtul Tartus kahekilomeetrine publikukatse. Reedel ja laupäeval sõidetakse kaheksa tavakatset ja laupäeva õhtul veel korra ka Tartu publikukatse. Pühapäeval on kavas pisut lühemad kiiruskatsed ja kokku on neid kuus.

MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier 133 punkti

2. Elfyn Evans 99

3. Thierry Neuville 77

4. Ott Tänak 69

5. Takamoto Katsuta 66

6. Kalle Rovanperä 56

7. Adrien Fourmaux 32

8. Gus Greensmith 32

Seis tootjate arvestuses:

1. Toyota 273 punkti

2. Hyundai 214

3. M-Sport 109

4. Hyundai 2C Competition 28