Lõiv: sõidan stabiilselt 10.-15. koha kandis, olümpial soovin paremini

Maastikurattur Lõivu olümpiamängude eelne viimane võistlus möödus Les Getsis Prantsuse Alpide piirkonnas toimunud olümpiakrossi maailma karika etapil. Sellel libedate kividega üliporisel rajal kukkus 20 kilomeetri jooksul naisi kui loogu ja Lõiv sai raskel katsumusel 70 lõpetaja seas 17. koha.

"Üldiselt sujus sõit minu jaoks väga raskelt, sest juba soojendusel sain aru, et keha ei ole taastunud ning jalad tundusid väga väsinud," lausus Lõiv ERR-ile. "Lisaks tegid sõidu väga raskeks rajaolud, mis olid ülimudased ja kukkusin korduvalt. Sellest hoolimata sain üpris hästi hakkama ja jään sõiduga rahule."

Lõiv loodab, et Tokyos ootavad teda oluliselt paremad rajaolud. Et seal ei pea nii palju jooksma kui nüüd maailma karika etapil, vaid saab sadulas püsida ja vändata. Tokyos ees ootava kuumusega Lõivul Prantsusmaal kohaneda ei õnnestunud, sest treening- ja võistlusperiood möödus vihma ning 15 soojakraadiga.

"Põhifookus läheb nüüd siin viimases etapis järskude mägede sõitmisele, mis peaks olema väga omane Tokyo rajale ja lisaks üritan võimalikult palju veeta aega kuumas kliimas, et Tokyos oleks aklimatiseerumine sujuv."

Kahel eelneval maailma karika etapil 14. koha saanud ja tänavu väikseimaid sõite Tšehhis ja Slovakkias võitnud ning Hispaanias pjedestaalile jõudnud Lõiv läheb olümpiale püüdma kohta esikümne piiril.

"Tegelikult mulle väga kohti ennustada ei meeldi, aga see hooaeg on näidanud, et ma sõidan stabiilselt nii 10.-15. koha kandis ning olümpial sooviksin ma kindlasti sellest paremini sõita."

MK-sarjas on Lõiv nelja etapi järel 17. kohal. Järgmised etapid sõidetakse juba olümpia järel septembris.

Teised Eesti jalgratturid Janelle Uibokand ja Maaris Meier räägivad, mida nad Lõivult olümpial ootavad: