Lõiv OM-ile pääsemisest: see tundub ulmeline!

Naiste maastikurattakross algab Tokyos Eesti aja järgi teisipäeval kell 9 hommikul. Päev varem võistlevad samal rajal mehed. Praegu pole maastikurattureid veel trassile sõitma lubatud, küll on nad saanud raja läbi käia.

"Treeningud olen praegu pidanud tegema asfaldil, ei ole olnud võimalust rajal trenni teha," rääkis Lõiv Eesti ajakirjanikele. "Alguses küll lubati, aga see jäi katki; täna lubati rajal kõndides sellega tutvuda. Esmapilgul ütleks, et mina ei ole oma elus nii tehnilisel rajal sõitnud. Kõige raskemaks ja tehnilisemaks on tõusud, mis ei ole ronija-tüüpi tõusud, vaid nõuavad väga suurt jõudu. Pinnas on väga-väga lahtine ja selleks, et järskudest tõusudest üles saada, on vaja hoogu ja kiirust. Laskumised ei jää alla, esialgu tundus piltide põhjal, et on isegi tõusudest hullemad, aga pärast rajal kõndimist tunduvad tehtavad. Tõusuosad on ikkagi väga-väga rasked," iseloomustas Lõiv keerulist võistlusrada.

"Ma ei ole sellist tüüpi radu väga sõitnud. MK-etappide rajad on üldiselt teise iseloomuga, tõusud on pigem pikad. Siin on järsud tõusud üles, järsud laskumised alla. Üritasin rajal kõndides meenutada, kus selliseid tõuse on: väga ei tulnudki pähe. Oma pisikese kaalu tõttu äkki saan sealt paremini üles kui teised, aga mul ei ole kindlasti nii palju jõudu kui suurematel tüdrukutel. Kindlasti saab see põnev olema: homme lubatakse rattaga rajale ja siis saab parema ülevaate," lisas Lõiv.

31-aastase Lõivu teekond olümpiale on olnud justkui muinasjutus. Veel 2016. aastal alustas ta hooaega harrastussportlasena, kuid on seejärel keskendunud OM-pääsme teenimisele. Raske töö tulemusena kerkis ta kevadel maailma edetabelis lausa viiendale kohale.

"Viis aastat tagasi ei uskunud keegi ilmselt, et ma siia jõuan ja see tundub ka endale veidi ulmeline! Kuna stardis on ju ka ainult maailma parimad naised, näitab see minu jaoks, et olen päris suure töö juba teinud ja päris kaugele jõudnud. Muidugi on mul unistusi ja eesmärk esikümnesse sõita, kas see õnnestub, selgub võistluspäeval. On vaja natuke õnne ja seda, et saaksin rajaga sõbraks. Arvan, et kõik läheb nii hästi, kui minema peab," kinnitas Lõiv.