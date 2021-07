Lõiv: koht esikümnes on tulemus, mis mind olümpial kindlasti rahuldaks

"Hetkel ei ole veel selle kuumaga harjunud, sest enamik minu treeningutest on olnud Lõuna-Euroopas ja sel aastal on seal olnud väga koledad ilmad. Arvan, et tegin õigesti, et vahetult enne olümpiat veel selle võistluse (Eesti meistrivõistlused) kaasa tegin. Sain sealt väga palju head tagasisidet, kui palju pean jooma ja millele tähelepanu pöörama. Arvan, et kõik, mis on võimalik olnud teha, on praeguseks hetkeks tehtud," rääkis Lõiv.

"Ootan, et kõik sujuks hästi. Mind on natuke ära hirmutatud, et igasuguseid regulatsioone on palju ja kohale saamine on keeruline. Tahaks võimalikult väikese närvikuluga ja kiirelt Tokyosse jõuda, ajavahega harjuda ja teha parima soorituse Tokyo olümpiamängudel. Täna ma ütleks, et top kümme on kindlasti see tulemus, mis mind rahuldaks."

Lõiv stardib Tokyo olümpiamängudel maastikurattakrossis 27. juulil Eesti aja järgi kell 9.