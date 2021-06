Kadrioru staadion valmistub kaheks kergejõustiku suurvõistluseks

Soojad ilmad on remonditöödele, millega tehti algust juba sügisel, hoogu juurde andnud. Väiksemaid vuntsimisi tehakse peaareenil, et 8.-11. juulini võõrustada U-23 ehk noorsoo klassi Euroopa meistrivõistlusi ja nädal hiljem 15.-18. juulini U-20 ehk juunioride klassi Euroopa meistrivõistlusi.

Eesti Kergejõustiku Liidu president Erich Teigamägi andis ülevaate töödest, mis Kadrioru staadionil läbi viiakse: "Põhilised uuendused toimusid tagavaraväljakul, kus kõik algas juba eelmise aasta sügisel. Seal toimus täielik rajakatte uuendus ning peaväljakule - nagu alati selliste võistluste puhul - ehitatakse lisakaugushüppesektor, mis pärast jälle võetakse üles, sest on vaja kahte paralleelset sektorit. Lisaks uuendatakse teivashüppe ja odaviske hoovõturadasid, kuna need on piisavalt amortiseerunud, et ei ole enam tiitlivõistluste väärilised," ütles Teigamägi.

Kui U-20 EM-i on ettevalmistatud üle kahe aasta, siis U-23 EM-i korraldusõiguse andis Euroopa Kergejõustikuliit norralaste loobumise järel oma valimisolekut kiirelt tõestanud Eestile alles 25. mail. Veel oodatakse valitsuselt eriloa saamist, aga U-20 EM-i jaoks on see juba saadud.

"Loodan, et eriluba menetletakse nagu kord ette näeb ja arvestades, et see U-23 võistlus suurel määral ei erine U-20 võistlusest, siis loodan, et selle eriloa me ka saame," ütles Teigamägi.

Neljapäeval ettevalmistuse seisu tutvustanud Kergejõustikuliit loodab mõlemal tiitlivõistlusel välja panna 20-liikmelise koondise. Eesti ja teiste riikide sportlaste nimed lähevad lukku kümme päeva enne võistlusi.

"Me ootame siia eriti U-23 puhul näiteks maailmarekordiomanikku Mondo Duplantist või Jakob Ingebrigtseni või kedagi teist sellist. See pööraks kindlasti sellele võistlusele rohkem rahvusvahelist tähelepanu," lisas kergejõustikuliidu president.