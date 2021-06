Maailma 23. reketi alistanud britt teenis karjääri esimese võidu ATP karussellil

Maailma edetabelis alles 309. kohal paiknev ja korraldajate vabapääsmega põhitabelisse koha saanud Draper võitis ligi kaks tundi kestnud kohtumise 7:6 (6), 7:6 (2).

Seejuures juhtis Sinner avasetis 4:0 ja 5:2, kuid Draper suutis seti viigistada ja seejärel kiiresse lõppmängu viia. Seal juhtis Sinner 6:4, aga siis Draper päästis kaks settpalli ja võitis neli punkti järjest, jäädes kiires lõppmängus peale 8:6.

Ka teises setis jõudis Sinner esimesena murdeni ja juhtis 5:3, kuid Draper viigistas taas ja ka see sett läks kiiresse lõppmängu, kus Draper vormistas võidu enda esimesel matšpallil.

Peamiselt ITF-i ja ATP Challengeri turniiridel mängiv Draper polnud kunagi varem alistanud edetabelis 200 parema sekka kuuluvat mängijat.

Turniiri eel kahekordse Wimbledoni võitja Andy Murrayga trenni teinud Sinneril pole murul erilist mängukogemust, enda profikarjääri jooksul on ta sel väljakukattel pidanud vaid loetud mängud, olles saanud 2019. aastal kaks võitu ja neli kaotust. Järgmiseks nädalaks Sinner end kuskile turniirile kirja pannud pole, seega peabki ta järgmise murumängu 28. juunil algaval Wimbledoni slämmiturniiril.

Draper aga on 2018. aasta Wimbledoni noorteturniiri finalist, toona pidi ta tasavägises finaalmängus tunnistama Tseng Chun-hsini paremust. Viimastel aastatel on briti noormees olnud kimpus erinevate vigastustega.

A day he'll never forget



19-year-old Jack Draper earns his first ATP win, 7-6 7-6 over Jannik Sinner at Queen's. #cinchChampionships pic.twitter.com/SgJ2RVKG5S