41-aastaseks saavale Venus Williamsile anti Wimbledoni vabapääse

Neljapäeval 41-aastaseks saav Williams on endine maailma esireket, kes on Wimbledonis võidutsenud viiel korral (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Praeguses maailma edetabelis on Williams 103. real. Kui otse põhitabelisse pääsejate nimekiri lukku läks, oli ameeriklanna isegi koha võrra kõrgemal, kuid kuna osad mängijad kasutasid enda vigastuseelset edetabelikohta, jäi Williams esimesena põhiturniiri ukse taha. Seetõttu otsustasidki korraldajad endisele võitjale abikäe ulatada.

Kaks aastat tagasi, kui Wimbledon viimati peeti, pidi Williams avaringis tunnistama toona vaid 15-aastase Coco Gauffi paremust. Williamsi viimaste aastate parim tulemus Wimbledonist pärineb 2017. aastast, kui ta jõudis finaali, aga jäi seal alla Garbine Muguruzale.

Ühtekokku avaldasid Wimbledoni korraldajad kuus naist, kellele anti põhitabelisse vabapääse. Lisaks Williamsile on ülejäänud viis britid: Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones ja Samantha Murray Sharan. Ülejäänud kaht vabapääset ei kasutata, selle asemel pääsevad põhiturniirile varunimekirjast järgmised.

Meeste seas plaanitakse ilmselt kõik kaheksa vabapääset ära kasutada, praegu avaldati viis nime – 18-aastane Hispaania tõusev täht Carlos Alcaraz, britid Liam Broady, Jay Clarke ja Jack Draper ning endine maailma esireket, kahekordne Wimbledoni võitja Andy Murray.

Viimastel aastatel vigastustega kimpus olnud Murray on maailma edetabelis 124. kohal.