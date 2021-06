Prantslased võitsid teist korda koduse slämmiturniiri

Mahut ja Herbert said finaalis 4:6, 7:6 (1), 6:4 jagu Kasahstani paarist Aleksandr Bublik – Andrei Golubev. Seejuures pääsesid Kasahstani esindavad venelased teises setis murdega 5:4 ette ja asusid matšivõidu eest servima, kuid prantslastel õnnestus murre kohe tagasi saada ja kiires lõppmängus jäid nad kindlalt peale. Otsustavas setis päästsid Mahut ja Herbert 1:2 taga olles kaks murdepalli ja murdsid hoopis ise seitsmendas geimis. Lõpuks vormistasid prantslased võidu enda esimesel matšpallil.

Mahut ja Herbert on koos mänginud kuues slämmiturniiri finaali ja kodupubliku ees võeti enda viies võit. Prantsusmaa lahtistel triumfeerisid nad ka kolm aastat tagasi. Lisaks on nad korra võitnud nii Austraalia lahtised, Wimbledoni kui USA lahtised.

"Lõppude lõpuks seisame siin karikaga ja see on suurepärane," ütles emotsionaalne Mahut. "See on miski, mis juhtub korra elus, kui sul veab. Aga meil juhtus see nüüd teist korda. Me ei saaks õnnelikumad olla!"

"Publik toetas meid meeletult! Aga minu jaoks oli see kohutav finaalmäng, sest olin algusest peale nii pinges. Võib-olla oli asi selles, et tahtsin seda võitu nii meeletult, ehk isegi rohkem kui eelmistes finaalides. Nii et see oli väga eriline, et me võitsimegi," lisas Herbert.

Ühtekokku on Herbert ja Mahut nüüd koos mänginud 25 erinevas paarismängu finaalis ja võitnud neist 18.