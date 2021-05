Tiitlikaitsja Djokovic alustas Roomas võidukalt

Avaringis vaba olnud 33-aastane maailma esinumber alistas kümme aastat noorema vastase tunni ja 38 minutiga. Avasetis läks Djokovic 3:0 juhtima, murdes seejuures Fritzi servi. Noor ameeriklane suutis küll kolmel korral kaotusseisu kahele geimipunktile vähendada, ent Djokovic võttis sellegipoolest kindla setivõidu.

Teinegi sett algas Djokovici geimivõitudega, aga sel korral suutis Fritz 0:2 kaotusseisust välja tulla ja viigistada. Ehkki kaheksa geimi järel oli Djokovicil 5:3 edu, osutas Fritz 18-kordsele slämmivõitjale kõva vastupanu. Maailma 31. reket suutis seisu viigistada, ent siis jäeti mäng vihma tõttu pooleli. Pausilt naastes võitis Fritz veel ühe geimi, kuid lõppkokkuvõttes pani tiitlikaitsja Djokovic oma paremuse maksma, võites kiires lõppmängus 7:5.

Kolmandas ringis kohtub Djokovic kvalifikatsioonist alustanud mängijaga. Serblase järgmise vastase selgitavad britt Cameron Norrie (ATP 49.) ja hispaanlane Alejando Davidovich Fokina (ATP 48.).

