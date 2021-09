Barcelona president: Superliiga idee on ikka veel elus

Hispaania kõrgliigaklubi Barcelona president Joan Laporta rõhutas teisipäeval, et idee Euroopa tippklubidest loodud Superliigast on ikka veel elus, kuigi suurem osa klubisid on projekti jätnud.

Barcelona, Madridi Real ja Juventus on asutajaklubidena ainsad, kes Superliiga idee juurde jäänud on, mis esialgselt aprillis välja kuulutati. Toona lõi idee spordimaailmas laineid, aga fännide ning Euroopa jalgpalliliidu UEFA surve tõttu jätsid üheksa esialgselt initsiatiiviga ühinenud klubi projekti.

Algselt kuulusid seltskonda ka Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Milano Inter ja Madridi Atletico.

Laporta ütles teisipäeval, et Barcelona ja teised asutajaklubid jätkavad siiski Superliigaga. "Projekt on elus. Siin on kolm klubi, kes kõik võidavad kohtujuhtumeid seda projekti kaitstes," ütles Barcelona president. "UEFA ei saa seda peatada ja surve, mis on Inglismaa klubidel, ei ole mõju avaldanud."

Maikuus algatas UEFA asutajaklubide vastu distsiplinaarmenetluse, et uurida selle vastavust UEFA õigusraamistikuga. Juulis said kolm klubi kohtult aga soosiva otsuse ning teatasid, et jätkavad projektiga.

Laporta lisas, et rääkis märtsis Barcelona presidendiks saades Neymariga, kes olevat tahtnud klubiga taas liituda, kuid meeskonna keeruline rahaline seis peatas selle ülemineku.