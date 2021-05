Edasilükatud ManU ja Liverpooli mäng leidis uue toimumisaja

Manchester United ja Liverpool kohtuvad 13. mail Eesti aja järgi kell 22.15, teatas Premier League kolmapäeval.

United peab uue graafiku järgi mängima viie päeva jooksul kolm mängu: 9. mail Aston Villaga, 11. mail Leicesteriga ja 13. mail Liverpooliga.

Vihased Manchester Unitedi fännid hakkasid võistkonna kodustaadioni juurde kogunema pühapäeva lõunal ja peatselt tungiti mööda staadioni sissepääsu ees olnud barjääridest. Mõned inimesed ronisid ka Old Traffordi väravapostide otsa, enne kui nad staadionilt välja aeti.

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer kommenteeris kolmapäeval eelmisel nädalavahetusel toimunud proteste: "See oli keeruline päev meie jaoks. Loomulikult me tahtsime mängida. Me tahtsime Liverpoolile fännide jaoks ära teha, sest meie töö on teha häid esitusi ning tulemusi väljakul."

Unitedi omanike Joel ja Avram Glazeri vastane liikumine on hoogustunud pärast aprillis välja kuulutatud ja lõpuks tallele pandud jalgpalli Superliigat, mille üheks liikmeks pidi saama ka ManU.

Kuigi algselt loodeti mäng pühapäeval ära pidada, jäeti see julgeolekuohule viidates siiski ära.