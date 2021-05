Liverpool alistas võõrsil ManU, säilitas Meistrite liiga võimaluse

Manchester Unitedi kodusel Old Trafford staadionil mängitud mäng oleks esialgselt pidanud toimuma 2. mail, kuid fänniprotestite tõttu jäi toona mäng ära. Kuigi fännid kogunesid taas staadioni juurde, et avaldada meelt klubi omanike vastu, siis seekord see mängu toimumisele ette ei jäänud.

Kodutiim alustas mängu hästi ning Bruno Fernandes viis Unitedi 10. minutil ette. Liverpool vastas esimese poolaja lõpuks kahe väravaga, esimene neist Diogo Jota poolt 34. minutil, teise värava autoriks oli Roberto Firmino poolaja lisaminutitel. Eduseisul 2:1 poolajale läinud Liverpool tuli riietusruumidest hooga välja ning Firmino lisas juba teise poolaja teisel minuti väravalisa. Marcus Rashford lõi 68. minutil Unitedi teise, kuid kodutiim rohkem ei suutnud ja Mohamed Salah pani 90. minutil mängule punkti, andes Liverpoolile 4:2 võidu.

Võit oli Liverpooli esimene Old Traffordil 2014. aastast ja tõstis tiimi ühtlasi Inglise jalgpalli kõrgliigas 60 punktiga viiendale kohale. Liigavõidu on juba kindlustanud Manchester City, kel on 80 punkti. Teisel kohal on Manchester United, kes on nelja punktiga (70) Leicesteri ees (66). Chelsea on liigatabelis neljas 64 punktiga, neile järgneb Liverpool 60 punktiga. Kuuendal kohal on West Ham 58 punktiga ja Tottenham on seitsmes 56 punktiga.

Sajad fännid kogunesid Old Traffordi staadioni juurde, et protestida Glazerite perekonda, kes Manchester Unitedit omavad. Joel Glazer omas suurt rolli aprillis avalikustatud Euroopa Superliiga projektis, kust United kolm päeva hiljem fännide, mängijate ning isegi Briti valitsuse surve tõttu väljus.