Eesti vabavõitlejad võeti lõpuks EOK liikmeks

Virtuaalselt kogunenud EOK täiskogu kinnitas teisipäeval, et alaliit võetakse komiteesse, samuti kinnitati teisipäeval EOK liikmeteks ka Eesti Cheerleadingu Liit ja Eesti Kriketi Liit. Neist kaks viimast võeti EOK liikmeteks spordialaliitudena, Eesti Sportlik Vabavõitluse Liit aga spordiühendusena.

Kuulumine Olümpiakomiteesse tähendab Eesti tippvabavõitlejate jaoks seda, et neil on taas lubatud treenida ka koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangute perioodil.

Alaliit avaldas teisipäeva pärastlõunal sotsiaalmeedias tänusõnu ning kirjutas: "Loodame, et nüüd kaob ka koroonapiirangute tõttu kehtinud treenimiskeeld, mis vabavõitluse Eesti koondist treeningsaalist 55 päeva eemal hoidnud."

ERR avaldas märtsis, et tiitlivõistlusteks valmistuvad sportliku vabavõitluse sportlased ei saa treenida, kuna 11. märtsist rakendunud piirangute tingimustes saavad tavapärasel viisil edasi treenida vaid need sportlased, kes on alaliitude poolt riigile koondise kandidaatide nimekirjas üles antud. Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit aga ametlikult alaliidu staatust ei omanud.

Kuna rahvusvaheline vabavõitluse liit (IMMAF) pole võetud rahvusvahelise spordialaliitude (GAISF) liikmeks, ei olnud ka EOK Eesti alaliitu enda liikmeskonda veel võtnud.

EOK president Urmas Sõõrumaa tegi märtsi lõpus ettepaneku võtta Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit EOK liikmeks.

"Eesti olümpiakomitee peaks katma ära kõik alad, mitte ainult valitud," sõnas Sõõrumaa siis Tartu Postimehele ja lisas, et rahvusvahelist alaliitu puudutavad küsimused asjasse puutuda ei tohiks. "Teen ettepaneku olümpiakomitee põhikirja täiendada, et vabavõitlejad liikmeks võtta. See näide on pretsedent ja nõuab erandit. Ministeeriumil tuleb süsteem üle vaadata," lisas Sõõrumaa.

Liit kohtus 19. aprillil ka kultuuriminister Anneli Ottiga. "Veebikohtumine Anneli Ottiga oli sisukas. Ottil oli Eesti Sportliku Vabavõitlus Liidu tegevuse kohta mitmeid küsimusi ning tutvustatud sai ka sportlikku vabavõitlust üldisemalt - nii Eestis kui ka maailma mastaabis. /.../ Vabavõitluse Eesti koondis on treeningutelt eemal olnud 41 päeva ning järgmise rahvusvahelise tiitlivõistluseni on jäänud 14 nädalat (30. juuli - 1. august: noorte MM Türgis)," teatas alaliit aprillis sotsiaalmeedias.