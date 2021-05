EOK muutis põhikirja ning jätkab nelja asepresidendiga

Põhikirja muudatuse tulemusel on alates teisipäevast EOK asepresidendid lisaks eelmisel aastal mandaadi saanud Erich Teigamäele ja Toomas Tõnisele Lauri Luik ja Hanno Pevkur. Luige valdkonnaks on liikumisharrastus ja koolisport ning Pevkuri kureerida jäävad võistkonnaalad, EOK teatas.

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et EOK-l on nüüdsest neli asepresidenti, kelle südameasjaks on spordi edendamine igast aspektist. "Eesti spordi katusorganisatsioonina on meie ülesanne jälgida, et meie liikmeskond esindaks sporti võimalikult laiapõhjaliselt ja väärikalt. Oleme pikalt tegelenud tippspordiga, kuid meile on oluline ka liikumisharrastus ning eriti koolisport," sõnas Sõõrumaa.

EOK president lisas, et asepresidendi koha loomisega rõhutatakse ka EOK "Sport Koolis" programmi vajadust.

Olümpiakomitee kinnitas lisaks veel 2020. aasta majandusaruande ning kinnitas spordialaliitudena EOK liikmeteks Eesti Cheerleadingu Liidu ning Eesti Kriketi Liidu. Samuti võeti spordiühendusena komiteesse Eesti Sportlik Vabavõitluse Liit.