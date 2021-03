Sõõrumaa teeb ettepaneku võtta vabavõitluse liit EOK liikmeks

ERR avaldas eelmisel nädalal, et tiitlivõistlusteks valmistuvad sportliku vabavõitluse sportlased ei saa treenida, kuna 11. märtsist rakendunud piirangute tingimustes saavad tavapärasel viisil edasi treenida vaid need sportlased, kes on alaliitude poolt riigile koondise kandidaatide nimekirjas üles antud, aga Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit ametlikult alaliidu staatust ei oma.

Vabavõitluse liit pidas 23. märtsil EOK presidendi Urmas Sõõrumaaga telefonikohtumise, millele järgnes teine telefonikohtumine reedel. Sõõrumaa sõnul tuleb vabavõitlejate probleemile lahendus leida.

"Eesti olümpiakomitee peaks katma ära kõik alad, mitte ainult valitud," sõnas ta Tartu Postimehele ja lisas, et rahvusvahelist alaliitu puudutavad küsimused asjasse puutuda ei tohiks. "Teen ettepaneku olümpiakomitee põhikirja täiendada, et vabavõitlejad liikmeks võtta. See näide on pretsedent ja nõuab erandit. Ministeeriumil tuleb süsteem üle vaadata," lisas Sõõrumaa.

"Järgmine EOK täiskogu, kus võetakse vastu uusi liikmeid, toimub maikuus - loodame sellega meie 13 aastat kestnud süsteemivälise tegevuse lõppenuks lugeda," kirjutas vabavõitluse liit reede hilisõhtul sotsiaalmeedias.

"See tähendab, et sportlik vabavõitlus saab Eesti riigi poolt tunnustatud spordialaks ning Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit meie spordiala ametlikuks esindajaks. Tunnustus tähendab kutsekvalifikatsiooniga treenereid. Samuti teiste spordialadega võrdseid hüvesid, võimalusi ja ka kohustusi meie treeneritele ja spordiklubidele, mis vajalikud elutegevuseks ning annavad võimaluse meie spordiala paremini reguleerida."

Samas juhtis vabavõitluse liit tähelepanu faktile, et vabavõitlejad ei pääse jätkuvalt treenima.

"Kultuuriministeerium - Eesti vabavõitlejatel on täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustelt ette näidata üks kuld (2016), üks hõbe (2018) ja kaks pronksi (mõlemad 2019). Täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt kolm 5.-8. kohta (2018 ja kaks 2019). Järgmised võistlused on juba ukse ees: noorte (U-14, U-16, U-18) MM toimub 30. juuli - 1. august Türgis, täiskasvanute (U-21, 21+) EM 16.-21. august Venemaal. Meie eelnevad tulemused ei ole tehtud pelgalt entusiasmist, vaid see on järjepideva tugeva töö vili. Me esindame võistlustel Eesti riiki, meie sportlased on Eesti koondis," lisas liit.