Dopinguvastane koodeks on WADA üks olulisemaid dokumente, mis määrab ühised anti-dopingu reeglid ja regulatsioonid spordialade alaliitudele. Koodeksiga liitumine on IMMAF-le märkimisväärne, kuna see suurendab tõenäosust, et sportlik vabavõitlus võetakse tulevikus olümpiamängude kavasse.

"IMMAF ühineb enam kui 700 rahvusvahelise alaliiduga, kes on liitunud ülemaailmse dopinguvastase koodeksiga," teatas WADA president Witold Banka.

"Sooviksime esile tõsta IMMAF-i pingutusi selleks, et koodeksiga liituda. Föderatsioon pidi vastuvõtmiseks läbima karmi protsessi. Kokkuvõttes on see positiivne samm IMMAF-i ja vabavõitluse harrastajate jaoks," lisas Banka.

2019. aastal ei rahuldanud WADA IMMAF-i taotlust, et koodeksiga liituda. Toona seisnes põhjus selles, et GAISF (rahvusvaheliste spordialaliitude ja muude spordiorganisatsioonide katusorganisatsioon) keeldus IMMAF-i enda liikmeks võtmast, mis on üks WADA koodeksiga liitumise aluspunkte. GAISF ei põhjendanud, miks IMMAF-i taotlust ei rahuldatud.

2020. aasta alguses täpsustas GAISF, et üks võistlusspordiala oli vastu IMMAF-i liikmeks võtmisele. IMMAF-ile anti võimalus selgitada, mille poolest erineb vabavõitlus teistest võitlusspordialadest, mida IMMAF ette antud tähtaja sees ka tegi.