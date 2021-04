Vabavõitlejad ootavad ministeeriumi järel: olulised päevad libisevad käest

Vabavõitluse liit pidas märtsi lõpus EOK presidendi Urmas Sõõrumaaga kaks telefonikohtumist, mille järel sõnas Sõõrumaa, et vabavõitlejate probleemile tuleb lahendus leida.

"Eesti olümpiakomitee peaks katma ära kõik alad, mitte ainult valitud," sõnas Sõõrumaa siis Tartu Postimehele ja lisas, et rahvusvahelist alaliitu puudutavad küsimused asjasse puutuda ei tohiks. "Teen ettepaneku olümpiakomitee põhikirja täiendada, et vabavõitlejad liikmeks võtta. See näide on pretsedent ja nõuab erandit. Ministeeriumil tuleb süsteem üle vaadata," lisas Sõõrumaa.

Vabavõitluse liit avaldas reedel sotsiaalmeedias aga järgneva, kultuuriministeeriumile suunatud teksti:

Vabavõitluse Eesti koondis on treeningutelt eemal olnud 30 päeva. Kuna Eesti riik meid ametliku spordialaliiduna (veel) ei tunnista, siis meie koondisel teiste spordialaliitudega võrdseid võimalusi ei ole. Noorte maailmameistrivõistlusteni on jäänud 16 nädalat. Täiskasvanute Euroopa meistrivõistlusteni on jäänud 18 nädalat.

Saime kohtumise kultuuriminister Anneli Ottiga 27. aprilliks. Üliolulised päevad libisevad ükshaaval käest. Seni on meie suhtlemine kultuuriministeeriumiga taandunud seaduste tsiteerimisele ja tõdemisele, et seda probleemi lihtsalt ei ole võimalik lahendada ja kõik.

Seadused ja otsused on hea mugav asi, millele viidata, aga päeva lõpuks seadused lapsi ja noori ega ka täiskasvanuid ei treeni, tervist ei edenda ja sporditulemust ei tee. Selleks on ikka vaja inimesi, kes kõike seda veaksid ja sisulist vahetut tööd teeksid. Vormiline erand, mida me küsime, kelleltki midagi ära ei võta.

Eesti Olümpiakomitee on juba tunnistanud, et meie sisuline tegevus vastab spordialaliidu omale. Kuna hetkel ei ole maailmas tegemist tavapärase olukorraga, võiks ka kultuuriministeerium olla oma töös pisut paindlikum ja proovida probleemidele individuaalsemalt läheneda. Need inimesed, keda see konkreetne otsus puudutab, on nii meile kui ka Eesti spordile vajalikud ja olulised - nende töö ja töömotivatsioon on oluline.