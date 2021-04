Kruuda: kolm esimest lähevad 100% pingutama ja võivad tulla väiksed apsud

Ott Tänakul väliselt täna midagi väga palju paremaks ei läinud. Miks ta ei ole sel rallil endale harjumuspärases tempos liikunud?

Hyundaiga on üldiselt asfaldikogemust päris vähe olnud. Kui mõtleme eelmise aasta peale, siis Monte Carlo ralli jäi suure õnnestuse tõttu väga lühikeseks. Selle aasta Monte Carlo jäi samamoodi väga lühikeseks, kui sõita saime vaid kümme katset. See on selline ralli, kus keerulisi olusid on rohkem. Eelmise aasta Monza rallil saime küll osaleda, aga see on ikkagi nii eripärane, seal oli vihma ja kõike sellist ka, mis tegid ralli veel raskemaks. Musta asfaldi peal sõitmist on kogemuse mõttes vähe. Kui vaatame auto enda tulemusi, siis Thierry Neuville suudab selle autoga võidu peale sõita. Aga meie mehed ütlevad, et võib-olla on sajast protsendist üks protsent puudu, aga kuna tänapäeva tipud on nii kiired, siis kui sul see üks protsent puudu on, kaotadki 30 sekundit ralli peale.

Hyundail on kaks hommikut järjest rehvivalik ebaõnnestunud. Kuidas see võimalik on?

Minu enda arvamus on see, et nad püüavad natuke kastist välja mõelda. Kui lähed täpselt sama rehvivalikuga nagu põhikonkurendid, siis ongi ainult sõiduga võimalik neid võita. Vahepeal on asfaldirallidel ka niimoodi, kus võid rehvivalikuga õiges suunas minna ja samamoodi umbes pool sekundit kilomeetri peale konkurente võita. Kindlasti võid minna õiges suunas ja samamoodi võita umbes pool sekundit kilomeetrile. Kindlasti see natuke risk oli, aga kahjuks ei ole kaks korda risk tulemusi toonud. Loodame, et homme lähevad kõik samade rehvidega, kuigi samas algab päev tund aega varem. Nii et oleks üllatunud, kui ka homme võtab Hyundai soft'id kaasa.

Võrreldes tavaliste MM-rallidega on Horvaatia viimane päev kiiruskatsete kogupikkuse poolest suhteliselt tummine. Kolm meest kümne sekundi sees: Ogier, Evans ja Neuville. Kes neist ralli võidab?

Viimane päev on päris keeruline. Need kaks katset, mis sinna on jäetud, on tegelikult ralli ühed raskemad katsed. Nagu ise mainisid, siis teistel rallidel on viimasel päeval ainult 30-40 kilomeetrit sõita. Meil on õnneks jäetud 80 kilomeetrit sõita ja kolm meest meie ees on tugevalt võistlemas. Meie mehed on piisavalt lähedal, et kui keegi kolmest natuke üle pingutab, siis oleme kohe valmis selle koha üle võtma. Tundub, et vahe on liiga suur, et 80 kilomeetriga mingeid tegusid teha, aga kindlasti lähevad esimesed kolm sajaprotsendiliselt pingutama ja nagu oleme minevikus näinud, tulevad tihtipeale väiksed apsud.

Keda neist kolmest favoriidiks pead?

Raske on öelda, et seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier ei ole favoriit. Aga kindlasti Thierry Neuville, kui ta midagi tahab, siis ta läheb 120 protsendiga sõitma. Aga need 20 lisaprotsenti ongi need, mis natuke ärevust tekitab.

Väga kiiresti veel meestest nimedega Katsuta, kes võitis kaks katset, Fourmaux, kes oli kaks korda teine. Mida see meile ralli tuleviku osas näitas?

Nende kiirus oli täna väga positiivne. Eriti Fourmaux, kes oli üldse esimest korda WRC autoga rallil. Kindlasti oli väga positiivne näha, et noored sõitjad on tempo nii kõrgeks ajanud. Uus generatsioon on väga võimsalt peale tulemas. Kui vaatame neid sõitjaid, kes seal täna on, siis Sebastien Ogier on see aasta oma karjääri maha panemas, Dani Sordo on 15 aastat WRC-s sõitnud ja seal on veel mehi, kes on väga kaua autosse jäänud. Hakkame vaikselt nägema, kuidas generatsioon vahetub, eesotsas Kalle Rovanperä ja Oliver Solbergiga. Väga positiivne on näha, et uue generatsiooni mehed on vahepeal kiiremad kui vana generatsiooni mehed.