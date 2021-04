Kaia Kanepi jõudis Istanbulis teise ringi

Avasett algas nelja järjestikuse servimurdega, kus Dijas ei võitnud enda pallingul punktigi ja Kanepi teenis oma servil vaid kaks punkti. Seejärel hoidsid mõlemad korra servi, kuid järgnes taas kolm järjestikust servimurret, kuni Kanepil õnnestus enda pallingugeim võita ja sellega ka avasett 6:4.

Teises setis hoidsid mõlemad kindlalt servi, kuni seisul 3:3 võitis Kanepi Dijasi servil 15:40 kaotusseisust neli punkti järjest ja sai esimesena murde kirja, asudes 4:3 juhtima. Üheksandas geimis oli Kanepil Dijasi servil esimene matšpall, aga selle suutis kasahhitar päästa. Enda pallingul ei loovutanud aga Kanepi punktigi, võites teise seti samuti 6:4.

Kohtumine kestis tund ja 19 minutit. Esimeses setis oli Kanepi esimese servi õnnestumisprotsent vaid 48, kogu mängu peale lõpuks 54 ja ta võitis esimeselt servilt 64 protsenti punktidest. Kanepi servis kaks ässa ja tegi kaks topeltviga, Dijasi kontosse kogunes neli topeltviga.

Dijas realiseeris murdevõimalusi sajaprotsendiliselt, murdes kolmel korral Kanepi servi, eestlanna suutis kuuest murdepallist ära kasutada viis.

Mängitud punktidest võitis Kanepi 67 ja Dijas 50.

Kanepi läheb teises ringis vastamisi turniiril 3. asetatud venelanna Veronika Kudermetovaga, kes sai avaringis 6:4, 3:6, 7:6 (4) jagu USA-d esindavast Bernarda Perast.

Enne mängu:

Matš peetakse alles kolmapäeval, kuna Dijas oli nädalavahetusel Argentinas Billie Jean King Cupil (endine Fed Cup) Kasahstani koondist esindamas ning piirangute tõttu oli tal raskusi äralennu saamisega, aga lõpuks pääses ta siiski õigel ajal minema ja jõudis Istanbuli.

35-aastane Kanepi ja 27-aastane Dijas on seni omavahel mänginud neljal korral ja mõlemal on kirjas kaks võitu. Viimati olid nad vastamisi 2019. aastal Indian Wellsis WTA Challengeril, kus Dijas jäi peale 6:3, 7:6 (6). Liival on nad varem mänginud kahel korral ning mõlemal on kirjas üks võit – 2010. aasta Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis võttis Kanepi kindla 6:1, 6:0 võidu, 2018. aasta Stuttgardi turniiri kvalifikatsiooni otsustavas mängus pidi aga eestlanna tunnistama Dijasi 6:4, 4:6, 6:4 paremust.

