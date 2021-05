Billie Jean Kingi karikafinaal otsib koroona tõttu uut kodulinna

Varem Fed Cupi nime kandnud turniir on planeeritud aasta lõppu, kuid selle toimumispaik on kahtluse all, sest ITF oli sunnitud kolima turniiri Ungari pealinnast koroonaohutuse tõttu, vahendab portaal Insidethegames.

Budapestist kolimine on järjekordne hoop ITF-ile, kes on pidanud turniiri juba kahel korral edasi lükkama. "Me oleme töötanud koos Ungari valitsusega ning Ungari tenniseliiduga, et vaadata üle kõik võimalikud valikud tänavusteks finaalmängudeks," ütles ITF-i president David Haggerty.

"Pärast head koostööd eelmisel aastal olime üllatunud ja pettunud, kui meile teavitati, et Ungari tenniseliit ei pea enam võimalikuks üritust Budapestis pidada," lisas Haggerty.

Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni juht ütles, et ITF teeb kõik, mis võimalik, et turniir võimalikult ohutult ning kiirelt ära mängida.

Finaaliks on kvalifitseerunud Prantsusmaa, Venemaa, Ungari, Austraalia, Valgevene, Belgia, Ameerika Ühendriikide, Hispaania, Slovakki, Tšehhi, Saksamaa ja Šveitsi koondised.

Ungaris on kolmapäevase seisuga kokku tuvastatud 785 967 koroonajuhtu ning 28 173 surma. Viimase 24 tunni jooksul tuvastati riigis 726 juhtu.