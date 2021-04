15-aastane tšehhitar jõudis esimest korda WTA turniiril veerandfinaali

Fruhvirtova oli teises ringis 6:4, 6:2 parem 19-aastasest ameeriklannast Emma Navarrost (WTA 404.). Nii Fruhvirtova kui Navarro said põhitabelisse vabapääsmega.

See oli Fruhvirtovale nii Charlestonis kui ka kogu karjääris teine võit WTA põhiturniiril. Juunioride maailma edetabelis paikneb Tšehhi tõusev täht 13. real, naiste seas on ta tänu veerandfinaali jõudmisele kindlustanud juba enam kui sajakohalise tõusu. Muide, Fruhvirtoval on ka 14-aastane õde Brenda, kes on juunioride edetabelis 108. kohal. Mõlemad treenivad Serena Williamsi treeneri Patrick Mouratoglou akadeemias.

Veerandfinaalis läheb Fruhvirtova vastamisi austraallanna Astra Sharmaga (WTA 165.), kes sai ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 4:6, 7:5 jagu ameeriklanna Madison Brengle'ist (WTA 82.).

Selle tabelipoole teise veerandfinalisti selgitavad kaks heas hoos noorukit – eelmisel nädalavahetusel karjääri esimese WTA turniiri võitnud 19-aastane kolumblanna Maria Camila Osorio Serrano (WTA 135.) ja märtsis esimest korda WTA turniiril võidutsenud 18-aastane taanlanna Clara Tauson (WTA 101.).

Tauson alistas teises ringis 6:1, 6:4 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 77.) ja Osorio Serrano sai 2:6, 7:6 (2), 7:6 (1) jagu ameeriklanna Christina McHale'ist (WTA 91.).

Ülemises tabelipooles lähevad veerandfinaalides vastamisi 1. asetatud tuneeslanna Ons Jabeur (WTA 27.) ja jaapanlanna Nao Hibino (WTA 88.) ning 3. paigutusega ameeriklanna Shelby Rogers (WTA 46.) ja montenegrolanna Danka Kovinic (WTA 65.).