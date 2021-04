15-aastane tšehhitar alistas WTA turniiril neljandana asetatud mängija

Vabapääsmega turniirile pääsenud Fruhvirtova teenis loobumisvõidu kaks tundi ja 44 minutit kestnud mängu järel neljandana asetatud Alize Cornet'lt (WTA 59.) seisul 6:2, 6:7 (7), 4:4.

Teises ringis kohtub 15-aastane tšehhitar ameeriklanna Emma Navarroga (WTA 404.), kes sai loobumisvõidu seisult 6:3, 3:2 Tereza Martincovalt (WTA 96.).

A first WTA main draw victory for the 15-year-old!



Czech wildcard Linda Fruhvirtova is into Round 2 after a thrilling battle with No.4 seed Cornet, who was forced to retire at 4-4 in the deciding set.#MUSCHealthWomensOpen pic.twitter.com/D9niZFo5ms