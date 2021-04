Eesti jalgrattur finišeeris Kreekas esimesena

Grupifinišiga etapi lõpuspurdis edestas 24-aastane eestlane (3:51.41) norralast Fredrik Dversnest (Coop) ja belglast Stan van Trichti (SEG Racing Academy).

Velotuuri üldvõitjaks kerkis viimase etapiga Dversnes, kes edestas nelja sekundiga sakslast Christian Kochi (Lotto - Kern Haus). Lauk oli 37. (+7.05).

"Sõidu alguses leppisime meeskonnaga kokku, et kui ma tõusud üle elan, siis mängime minu peale. Kuna täna sõideti kokkuvõtte peale, siis üritas Saksa meeskond tervet sõitu kontrollida. Ütlesin tiimile, et tempo on liiga madal ja võiksime ikka ise üritada tõusudel, aga sellel hetkel ma ei teadnud, et see üks tõsunukk nii terav on," kommenteeris Lauk pühapäevast etappi.

"Tõusu üleval oli meid ca 30-40, minu tiimi jaoks oli olukord sobiv, sest meil oli neli meest sees. Tahtsin tiimikale öelda, et anname gaasi, kuna ma olin ainuke sprinter seal ees pundis, meile olukord sobis ja punt oleks võinud sama väikseks jäädagi. Kuid siis otsustas tiimikas 80 km enne lõppu rünnata, laskumisel oli vastutuul ja punt jooksis jälle kokku."

"Siis oli selge, et on taas vaja valmistuda pundifinišiks, sest jooksikud saadi kätte. Enne lõppu oli veel üks tõus, kus oli tempo päris tugev, peale seda oli jalgades suhteliselt hapu tunne. Lõpp oli pigem allamäge, üritasin olla tiimikate sabas ja säästa jalga."

"Enne lõppu oli veel üks kukkumine, millest meie õnneks puhtalt pääsesime," jätkas Lauk. "Tiim tegi täna hea sõidu, olles mulle koguaeg abiks, kaitstes tuule eest ja motiveerides mind. Ma ise kommunikeerisin ka täna paremini kui eelnevatel päevadel."

Lauk tegi hea sõidu ka velotuuri esimesel etapil, mille lõpetas neljandana, kuid UCI punkte teenis ta esimest korda sel aastal just pühapäeval.