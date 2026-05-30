Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

Karl Kurits
Karl Kurits Autor/allikas: Algirdas Venskus
Utena lähiümbruses jätkunud Leedu velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (177,6 km) pälvis suures grupifinišis esimese koha Eesti maanteeratturite koondise liige Karl Kurits.

Kurits (3:53.18) jättis selja taha poolaka Radoslaw Fratczaki (Wibatech Lubelskie Perla Polski) ja lätlase Martinš Plutose (Energus Cycling Team).

Teistest eestlastest sai Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) 20., Lauri Tamm 22., Rait Ärm (Energus Cycling Team) 23., Riko Tammepuu (UN Cycling Team) 38., Martti Lenzius 44., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 46., Aaron Aus 47., Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) 54., Karl Patrick Lauk 60. ja Mihkel Räim 61. koha.

"Etapp oli selline metsade ja põldudega vahelduv. Tuul oli kõva, aga sellist nurka polnud nagu kahel eelmisel päeval," ütles Eesti koondise peatreener Alo Jakin. "Esimesel ringil said jooksikud minema, meil oli Karl Patrick sees ja olukord sobis, aga Energus Cycling Teamile see ei meeldinud ja teisel ringil tõmmati asi kokku. Sõit sai uue alguse, kuid ei läinud kaua, kui ründas teine jooksikute punt, kes olid kuni lõpumeetriteni eest ära. Olime sunnitud initsiatiivi võtma, et jooksikuid tagasi tuua, millega saime ilusti hakkama koos mõne teise tiimiga. Lauri vedas Karli perfektselt lahti ja Karl vormistas selle tegevuse võiduks."

Velotuuri üldarvestuses jätkab Tamm kolmandal, Ärm neljandal, Vahtra üheksandal, Nisu 18., Kurits 21., Aus 29., Tammepuu 35., Lenzius 38., Lauk 44., Ründva 59. ja Räim 60. kohal. Liidrisärki hoiab enda seljas itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team). Parima noorratturina jätkab Tamm.

Velotuuri neljas, 164,7-kilomeetrine etapp sõidetakse Kaunases.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

