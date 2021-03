Neuville võitis Itaalias, Breen käis üle katuse

Neuville kihutas koos uue kaardilugeja Martijn Wydaeghega Hyundai i20 R5 masinal, et omavahelist keemiat klapitada, mis MM-etappidel pole alati plaanipäraselt õnnestunud.

Belglane võitis asfaldil kümnest kiiruskatsest neli ja edestas kokkuvõttes itaallast Stefano Albertinit (Škoda Fabia Rally2 evo) 22,7 sekundiga.

Samuti Hyundai i20 R5 masinaga kihutanud Breen oli nelja katse järel viiendal kohal, kuigi näitas kahel katsel parimat aega.

Viiendal katsel kaotas Breen kiires kurvis rehvilõhkemise tõttu auto üle kontrolli ja masin rullus üle katuse. Sõitja ja kaardilugeja Paul Nagle pääsesid vigastusteta.

"Meiega on okei, kuigi oleme pisut läbi raputatud," teatas Breen ühismeedias. "Olime haiglas ja meid kontrolliti ning kõik on korras. Mõistagi valmistab sellisel viisil rallit lõpetada pettumuse."

Off road @Craig_Breen on @cioccorally follow live on https://t.co/X9hxPzg9c6 pic.twitter.com/Ghavze47vQ