Noor ameeriklane lülitas väga head hooaega tegeva venelase konkurentsist

Dubais võidutsenud Karatsevi on tänavu veel alistanud maailma esinumber Novak Djokovic ja maailma neljas reket Dominic Thiem. "Väga eriline tunne on neljandasse ringi jõuda, eriti kui mängid mehe vastu, kes on hiljuti väga heas hoos olnud," tunnistas Korda. "Kasutasin tema vastu sama taktikat, mida Prantsusmaa lahtistel ja see toimis."

Korda teeb Miami turniiril oma karjääri parimaid tulemusi. Esmalt teenis 20-aastane ameeriklane säravaima ATP Masters 1000 turniirivõidu avaringis Radu Albot' ja seejärel teises teises ringis maailma 17. reketi Fabio Fognini vastu.

Neljandas ringis läheb Korda vastamisi viienda asetusega Diego Schwartzmaniga, kes sai jagu Adrian Mannarinost (ATP 36.) tulemusega 6:1, 6:4.