Ühendriikide tulevikulootus jätkab Miamis võimsas hoos

Maailma 87. reket Korda, kes teenis eelmises ringis oma esimese võidu top 20 mängija üle, alistades Aslan Karatsevi, sai kaheksandikfinaalis jagu maailma üheksandast numbrist Diego Schwartzmanist. Ühendriikide tulevikulootus seljatas argentiinlase kaks tundi ja 37 minutit kestnud matšis 6:3, 4:6, 7:5.

Kaheksa parema seas kohtub Korda neljandana asetatud venelase Andrei Rubljoviga. Maailma edetabeli kaheksas reket Rubljov oli kaheksandikfinaalis 6:4, 6:4 parem Marin Cilicist.

1991, Montreal: 23-year-old Petr Korda reaches first Masters 1000 quarter-final



2021, Miami: 20-year-old @SebiKorda defeats Diego Schwartzman 6-3 4-6 7-5 to reach his first Masters quarter-final pic.twitter.com/BKhJmycEMI