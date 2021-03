Halep jättis vigastuse tõttu Miami turniiri pooleli

Rumeenlanna hakkas Miamis õlavalu tundma turniirieelsete treeningute järel ning piirdus USA-s ühe mänguga. Kolmandas ringis pidi Halep kohtuma Läti teise reketi Anastasija Sevastovaga, kes ootab nüüd neljandas ringis vastast paarist Iga Swiatek - Ana Konjuh.

"Mul on väga kahju, et pean Miami turniiri pooleli jätma, kuid vigastus ei luba mul ootuspäraselt mängida," sõnas endine esireket sotsiaalmeedia vahendusel. "Olen kurb, et ei saa jätkata - tahtsin siia tulla ja mängida palju matše, kuid kahjuks see ei õnnestu. Loodetavasti olen järgmisel aastal naastes terve ja tugevam."