2017. aasta US Openi võitja teenis hooaja esimese võidu

Stephens alustas hooaega nelja järjestikuse avaringikaotusega, mida mõjutasid kindlasti rasked ajad eraelus – jaanuaris suri Stephensi tädi, mõned nädalad hiljem vanaema ning veel nädal hiljem ka vanaisa, kõigil kolmel oli diagnoositud koroonaviirus. "Mul on olnud väga raske, pere on minu jaoks kõige tähtsam ja vanavanemad olid mu suurimad toetajad," rääkis Stephens veebruaris. "Annan iga päev endast parima, et nad saaksid minu üle uhked olla."

Nüüd jõudis 2017. aasta USA lahtiste võitja enda hooaja esimese võiduni, alistades ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 6:7 (6), 6:4, 6:2 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud prantslanna Oceane Dodini (WTA 120.). Seejuures juhtis Stephens avasetis murdega 4:2 ja ka kiires lõppmängus jõudis ta kahe settpallini, aga prantslanna suutis mõlemad päästa ja siis hoopis enda esimese settpalli ära kasutada.

"Mul pole viimasel ajal kerge olnud, seetõttu olen väga rahul, et selle matši lõpuni vastu pidasin, võitlesin lõpuni ja suutsin kuidagi võita," ütles Stephens võidujärgses intervjuus. "Viimase aasta jooksul on olnud nii palju kordi, kui olen mõelnud, et ma ei suuda enam ja tahan alla anda. Aga mulle tundub, et veel ei tohi alla anda, minus on veel palju mängu!"

Teises ringis läheb Stephens vastamisi noore kaasmaalannaga, turniiril 28. asetatud 19-aastase Amanda Anisimovaga (WTA 32.), kes oli avaringis vaba.

Juba on selgunud ka üks kolmandasse ringi pääseja – 14. paigutusega valgevenelanna Viktoria Azarenka oli avaringis vaba, teises ringis sai ta loobumisvõidu sakslanna Laura Siegemundilt, keda segab põlvevigastus.