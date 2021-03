Kohtumine kestis täpselt poolteist tundi. "See oli väga pingeline mäng, eriti teises setis, kus olin mitmes geimis taga ja arvasin, et tuleb ka kolmas sett," tunnistas Kanepi pärast matši. "Kui teaksin, mis viimase aja edu taga on, oleksin seda varem teinud. Sain eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses palju mängida ja võistlemine aitab mul end hästi tunda."

Kanepi võitis avasetis üheksa punkti järjest – neist neli Davise topeltvigadest – ja asus kahe murdega 3:0 juhtima. Seejärel pidi ta enda pallingul kaks murdepalli päästma ja sai 4:0 ette. Enda järgmises servigeimis päästis Kanepi taas murdepalli ja tal oli endal kolm geimpalli, aga lõpuks sai Davis siiski ühe murde tagasi. Järgnes aga veel kolm järjestikust servimurret ja Kanepi võitis avaseti 6:3, hoolimata sellest, et eestlanna esimese servi õnnestumisprotsent oli vaid 34.

Teises setis sai Davis enda mängu veel paremini käima ja Kanepi eksis rohkem. Kanepil oli küll murdevõimalus 2:0 juhtima asuda, kuid Davis suutis servi hoida ja seejärel hoopis ise Kanepi pallingugeimi võita ning 3:1 juhtima asuda. Kanepi jõudis aga viigini, aga kaotas siis uuesti enda servigeimi ja jäi Davise pallingul 0:40 kaotusseisu, kuid eestlanna võitles kõvasti ja korra oli tal ka õnne, igatahes õnnestus Kanepil taas sett viigistada. Seisul 6:5 läks Kanepi Davise servil 40:0 ette ja vormistas võidu teisel matšpallil, võites teise seti 7:5.

Kanepi servis mängu jooksul kaks ässa ja tegi sama palju topeltvigu, Davis sai kirja ühe ässa ja kuus topeltviga, neist kolm kohe mängu avageimis. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kanepil 49 ja Davisel 57, aga Kanepi esimene serv oli efektiivsem – eestlanna võitis 66 ja Davis 50 protsenti esimese servi punktidest.

Äralöökidest teenis Kanepi 28 ja Davis 17 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 11 ja ameeriklannal 14. Mängitud punktidest võitis Kanepi 74 ja Davis 59.

Kanepi realiseeris 11 murdevõimalusest seitse, Davis kasutas seitsmest murdepallist ära neli.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi 21. asetatud Kasahstani esindaja Jelena Rõbakinaga, kes oli avaringis vaba. 21-aastane Rõbakina paikneb maailma edetabelis 23. kohal, sel hooajal on ta saanud viis võitu – neist kolm kohe jaanuari alguses hooaja avaturniiril Abu Dhabis – ja viis kaotust.

Kanepi mängis temaga kahel korral 2018. aasta kevadel, kui Rõbakina oli 17-aastane ja mängis veel viimaseid turniire sünnimaa Venemaa eest. Toona jäi Kanepi Strasbourgi turniiri kvalifikatsiooni otsustavas mängus peale 6:2, 6:3 ning paar nädalat hiljem alistas ta Rõbakina Brescia ITF-i turniiri teises ringis kindlalt 6:2, 6:2.

Otseblogi:

Enne mängu:

35-aastane Kanepi ja 27-aastane Davis ei ole varem omavahel mänginud. Davis on sel hooajal saanud kirja viis võitu ja viis kaotust, seejuures kõik enda võidud on ta saanud märtsis – kuu alguses jõudis ta Mehhikos Guadalajaras peetud turniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja seal veerandfinaali, eelmisel nädalal mängis ta Mehhikos Monterreys, kus jõudis teise ringi. Davise karjääri kõrgeim edetabelikoht on 26., sel positsioonil paiknes ta 2017. aastal.

Kanepi alustas aastat suurepäraselt, jõudes Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, kus ta pidi tunnistama Elise Mertensi paremust. Seejuures teises ringis sai ta jagu tol hetkel tabelis seitsmendal real paiknenud Arina Sabalenkast. Austraalia lahtistel alistas Kanepi teises ringis tiitlikaitsja Sofia Kenini, kuid kolmandas ringis jäi ülimalt tasavägises mängus alla Donna Vekicile. Viimati mängis Kanepi Dubais, kus jõudis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile, aga avaringis kaotas ameeriklanna Shelby Rogersile. Kanepil on sel hooajal kirjas kaheksa võitu ja kolm kaotust.

