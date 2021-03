Williams ja Bouzkova piirdusid Miamis avaringiga

Williams (WTA 79.) jäi avaringis 2:6, 6:7 (10) alla kasahhitarile Zarina Diyasil (WTA 89.). Seejuures juhtis Williams teises setis 4:1, aga Diyas viigistas. Kiires lõppmängus oli Williamsil ka üks settpall, aga lõpuks võttis Diyas võidu neljandal matšpallil.

"Olen väga õnnelik, et võitsin, see oli raske mäng," tunnistas Diyas. "Imetlesin Venust, kui olin väike. Ta on tõeline legend! Seetõttu on see väga eriline võit."

Konkurentsist langes ka maailma 47. reket, tšehhitar Marie Bouzkova, kes pidi tunnistama hollandlanna Arantxa Rusi (WTA 84.) 6:3, 6:2 paremust.

Edetabelis 41. real paiknev šveitslanna Jil Teichmann andis 6:5 eduseisus reielihasevigastuse tõttu loobumisvõidu hispaanlanna Paula Badosale (WTA 71.).

Endine paarismängu maailma esireket, viimastel kuudel üksikmängus häid tulemusi teinud ja edetabelis 39. kohale tõusnud tšehhitar Barbora Krejcikova alistas avaringis 6:1, 3:6, 6:3 venelanna Anna Blinkova (WTA 73.).