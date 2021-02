Türgis kaks starti võitnud Zirk ujus välja Euroopa hooaja neljanda aja

Kõige edukamaks kujunes meeste 200 meetri vabaltujumine, mille Zirk võitis ajaga 1.48,88. Euroopa hooaja edetabelis annab see neljanda koha. Eestlase isiklik ja ühtlasi Eesti rekord jäi 37 sajandiku kaugusele.

Esikoht tuli ka 200 meetri liblikujumises ajaga 1.59,86. See annab Euroopa hooaja edetabelis kaheksanda koha. Zirgi nimel olev Eesti rekord sel distantsil on 1.58,04.

Lisaks võistles Zirk ka 100 meetri vabaltujumises, kus tuli 51,00-ga teiseks ja 100 meetri liblikujumises, kus tuli 54,25-ga kolmandaks.

"Kokkuvõtteks saab öelda, et viimased kolm päeva on olnud täitsa head. Võistlustele vastu minnes ma ei seadnud endale otseselt eesmärke, tahtsin lihtsalt näha, kus omadega olen hetkel," kirjutas Zirk ühismeedias.

"Aga võta näpust, vaatamata uuele keskkonnale ja korralikule treeningmahule tegin karjääri parimad hooajasisesed ujumised just põhialadel ehk 200 m vabalt- ja liblikaujumises. Lisaks on vabalt distantsil ujutud aeg 1.48,88 Euroopa hooaja edetabeli paremuselt neljas tulemus ja liblika distantsil ujutud 1.59,86 Euroopa kaheksas."

Zirk lisas kokkuvõtvalt: "Mul on hea meel, et koormuste pealt tehtud ajad on jälle sammu edasi teinud. Seda protsessi on olnud väga huvitav aastast aastasse võrrelda."