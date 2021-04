Zirgi treener: reaalne eesmärk on täita olümpiamängude A-norm

Keila Tervisekeskuse ujula oli esmaspäeva hommikul Kregor Zirgi ja tema treeneri Tom Rushtoni päralt. Teel Türgist Rootsi tehti Eestis lühike vahepeatus. Head vormi näitas Kregor Zirk juba paar nädalat tagasi, ujudes Istanbulis Eesti rekordi nii 400 kui 200 meetri distantsil. 200 m kroolis jäi olümpiamängude A-normist lahutama vähem kui sekund.

"See oli täielik kontrollvõistlus. Olime just alustanud viimast ettevalmistust peale puhkust. Teadsin, et olen seal värske ja võin hästi ujuda, aga see ei olnud kindlasti minu parim. See oli ikkagi töö pealt," rääkis Zirk intervjuus ERR-ile. "Ettevalmistus on hästi läinud, treeningud on hästi sujunud ja mahud on palju tõusnud võrreldes eelmiste aastatega. Tööd on tehtud ja kõik on sujuvalt läinud."

Kuigi viimasel kolmel aastal Zirgi koduklubiks olnud Energy Standard oma tegevuse lõpetas ja see mõjutas ka treeningplaane, siis võistlushooajaks valmistumisel suuri tagasilööke polnud.

"Meil oli juba aasta algul plaanis minna Türki laagrisse, aga kuna klubi lõpetas tegevuse, siis olin sunnitud kodus üksinda ilma grupita treenima. See oli vaimselt päris raske, aga muud varianti polnud, et trennid ära teha ja edasi ujuda," jätkas Zirk. "Aga nüüd tagasi vaadates on hea meel, et sain natuke vaimu tugevamaks treenida, kõik sai tehtud ja mul pole midagi selle vastu, et oli tore vahepeal jälle kodus olla."

Ligi poolteist kuud on jäänud veel Budapestis toimuvate Euroopa meistrivõistlusteni, kuid juba sel nädalal Stockholmis soovib Zirk olümpiamängude A-normi ära täita. Treeneri sõnul on selleks kõik eeldused olemas.

"Reaalne eesmärk on täita olümpiamängude A-norm," kinnitas Rushton. "Ta ujub 200 m vabalt ja 200 m liblikat. Arvan, et hea võimalus on mõlemal alal. Seega oleksime rahul, kui saavutame A-normi kas ühel või mõlemal alal. Arvan tõepoolest, et see on tema jaoks reaalne eesmärk. Oleme sellest rääkinud ja see on võimalik, aga kõik peab klappima, et see saavutada. Me pole ka pettunud, kui ta teeb oma parima tulemuse, aga norm jääb täitmata, sest teisi võimalusi tuleb veel. Aga Tokyo olümpiamängudeks valmistumisel oleks palju parem ja lihtsam, kui ta täidaks normi praegu ja saaksime alustada uut treeningtsüklit OM-iks."

200 m vabalt ujub Zirk Stockholmis reedel ja 200 m liblikat laupäeval.